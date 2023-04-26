Костин в 5-м матче с «Кингс»: 5 хитов, 1 бросок и «минус 1» за 10:17. У него 18 силовых приемов в серии

«Эдмонтон» обыграл «Кингс» (6:3) в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (3-2). Россиянин провел на льду 10 минут 17 секунд (полезность «минус 1») и отметился 1 броском в створ и 5 хитами.
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