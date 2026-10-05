Деньги, оружие или пустой рейс: что за военный самолет тайно сел в Тегеране и что в нем могло быть

ТЕГЕРАН, 5 октября, ФедералПресс. Транспортный самолет C-130 Hercules без опознавательных знаков и с выключенным транспондером тайно приземлился в тегеранском аэропорту Мехрабад 4 октября – и мгновенно стал поводом для самых смелых догадок: от перевозки размороженных иранских активов до доставки военной техники через Турцию.
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