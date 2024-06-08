Речан: «Вместе мы сможем определить и другие инструменты в борьбе с коррупцией»

Результаты и проблемы при рассмотрении дел о коррупции, а также реализация мер по предотвращению этого явления в судебной системе стали темами, обсуждавшимися на третьем заседании Антикоррупционной платформы, состоявшемся в Министерстве юстиции.
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