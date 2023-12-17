Александр Беглов: C Владимиром Путиным мы можем быть спокойны за будущее России и Санкт-Петербурга

Владимир Путин продолжает дело Петра Великого, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, комментируя итоги съезда партии «Единая Россия», делегаты которого единогласно поддержали выдвижение действующего президента на новый срок.
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