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Александр Беглов: C Владимиром Путиным мы можем быть спокойны за будущее России и Санкт-Петербурга

Александр Беглов: C Владимиром Путиным мы можем быть спокойны за будущее России и Санкт-Петербурга

Владимир Путин продолжает дело Петра Великого, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, комментируя итоги съезда партии «Единая Россия», делегаты которого единогласно поддержали выдвижение действующего президента на новый срок.

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