Политик с необычным именем выиграл выборы мэра в Перу

Симеон Флорес, баллотировавшийся от партии Ahora Nación, одержал победу на выборах мэра округа Керопалка в Перу, получив 229 голосов, что составляет 34,54% от общего числа действительных бюллетеней.
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