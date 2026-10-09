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Регионы России

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Политик с необычным именем выиграл выборы мэра в Перу

Политик с необычным именем выиграл выборы мэра в Перу

Симеон Флорес, баллотировавшийся от партии Ahora Nación, одержал победу на выборах мэра округа Керопалка в Перу, получив 229 голосов, что составляет 34,54% от общего числа действительных бюллетеней.

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