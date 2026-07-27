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В Китае пассажир BYD YangWang U8 показал на видео мореходные качества внедорожника

В Китае пассажир BYD YangWang U8 показал на видео мореходные качества внедорожника

Он снял, как автомобиль движется по затопленной местности во время наводнения. С учетом того, что такие стихийные бедствия не редкость для Китая, производитель автомобиля предусмотрел для него специальный «плавательный» режим.

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