Жители России стали чаще закладывать свои машины и мотоциклы — выясняем причины

С начала 2024 года жители России заложили более 858 тыс. автомобилей, мотоциклов, мопедов и других транспортных средств, их совокупная доля увеличилась на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии