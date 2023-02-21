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Военкор Руденко: “Ночью понял весь прикол приезда Байдена в Киев”

Военкор Руденко: “Ночью понял весь прикол приезда Байдена в Киев”

Военный корреспондент Андрей Руденко в своем телеграм-канале обратил внимание на деталь, связанную с приездом президента США Джо Байдена к президенту Украины Владимиру Зеленскому: перед визитом спросили разрешения у Москвы.

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