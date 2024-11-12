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Царьград

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Нелегалам создают новую крышу в России: К теневым "решалам" добавятся люди в погонах - адвокат

Нелегалам создают новую крышу в России: К теневым "решалам" добавятся люди в погонах - адвокат

Мигрантам-нелегалам создают новую крышу в России. К теневым "решалам" из этнических диаспор добавятся люди в погонах из Средней Азии, с беспокойством указал адвокат Иван Миронов.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Слияние силовых ОПГ России и Узбекистана, приведет к тому, что будет межэтническая ОПГ силовиков, которые возьмут под контроль наркотрафик с наркоторговлей, незаконную миграцию, крышевание межэтнических ОПГ и т.д. В эом нет ни каких сомнений. На сегодня мягко говоря не все хорошо среди силовых структур в России, так зачем усугублять еще больше ситуацию и допустить сращивание межэтнических силовых ОПГ...
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