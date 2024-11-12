Нелегалам создают новую крышу в России: К теневым "решалам" добавятся люди в погонах - адвокат

АНГЕЛ АНГЕЛ

Слияние силовых ОПГ России и Узбекистана, приведет к тому, что будет межэтническая ОПГ силовиков, которые возьмут под контроль наркотрафик с наркоторговлей, незаконную миграцию, крышевание межэтнических ОПГ и т.д. В эом нет ни каких сомнений. На сегодня мягко говоря не все хорошо среди силовых структур в России, так зачем усугублять еще больше ситуацию и допустить сращивание межэтнических силовых ОПГ...