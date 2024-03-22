Андрей Луценко о развитии спорта на Вологодчине: «Из областного бюджета на этот год выделено 2 млрд»

ВОЛОГДА, 22 марта, ФедералПресс. Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко сообщил, что развитие доступной спортивной среды в Вологодской области – один из приоритетов работы.
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