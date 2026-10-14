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Авторадио

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Батраков стал первым россиянином за пять лет, забившим в Лиге чемпионов

Алексей Батраков стал первым российским футболистом за последние пять лет, который забил в Лиге чемпионов.

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