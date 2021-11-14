Мир в котором мы живём

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Учить всех жизни – это по-украински

Учить всех жизни – это по-украински

Во многих своих интервью, монологах, статьях и книгах Андрей Ваджра и Ростислав Ищенко неоднократно касались темы украинской ментальности В частности, Ростислав Владимирович неоднократно упоминал тот факт, что российские власти до сих пор в Крыму на всех уровнях власти и в социальной сфере преодолевают последствия украинских управленческих, мягко говоря, особенностей.

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Комментарии
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Сергей Лепехов
"Украинские русские" - только те, что на Донбассе, что не покорились бандеровской клике. Остальные... - короче, на свалке истории им место, что бы они там о себе ни думали...
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7 час.
max51 Belov
Сергей Лепехов
"Украинские русские" - только те, что на Донбассе, что не покорились бандеровской клике. Остальные... - короче, на свалке истории им место, что бы они там о себе ни думали...
Лихо сказал! Также лихо ты, наверное, воюешь в числе российских добровольцев на Донбассе ?  Нет ? Тогда ты Аника-воин дешевый
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6 час.
Наталья Денисенко
Наталья Денисенко
Многим из читающих и пишущих наверняка известны признаки фашизма-как крайней формы национализма::считать  народ либо какую-либо его часть неполноценной,глупой,жадной,примитивной,вороватой и т.д и т.п.Но  тем не менее--как раз этим грешат многие посты на миртесен--и со стороны россиян и со стороны украинцев.Что показывает лишь 1.недостаток образования.2.недостатки.СМИ и манипулирование общественным сознанием.3 недостаточная компетентность руководства стран ,областей и прочих образований-допускающих распространение ксенофобии.  и прочих человеконенавистнических теорий.
Автор по-видимому в 70-ые не жил--и занимается мифотворчеством--считая что в эпоху  Брежнева!!--украинцам вдалбливалась теория о превосходстве украинцев над русскими.
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2 час.

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