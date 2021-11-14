Учить всех жизни – это по-украински

Наталья Денисенко

Наталья Денисенко

Многим из читающих и пишущих наверняка известны признаки фашизма-как крайней формы национализма::считать народ либо какую-либо его часть неполноценной,глупой,жадной,примитивной,вороватой и т.д и т.п.Но тем не менее--как раз этим грешат многие посты на миртесен--и со стороны россиян и со стороны украинцев.Что показывает лишь 1.недостаток образования.2.недостатки.СМИ и манипулирование общественным сознанием.3 недостаточная компетентность руководства стран ,областей и прочих образований-допускающих распространение ксенофобии. и прочих человеконенавистнических теорий.