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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мусаев о возвращении в «Краснодар» в прошлом сезоне: «Это мой дом. Чемпионство было близко, ребята и тренеры отдали все силы. Чуть‑чуть совсем не хватило, к сожалению»

– Вернуться в «Краснодар» было трудным решением? – Когда у тебя нет сборов, ты приходишь по ходу сезона, команда идет на втором месте и есть шанс на чемпионство, времени катастрофически мало.

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