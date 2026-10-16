В Адмиралтейском районе Петербурга мужчина в нетрезвом состоянии пришёл в коммунальную квартиру на Измайловском проспекте, показал соседям предмет, похожий на гранату, и угрожал им убийством, но был задержан бойцами СОБР «Гранит».