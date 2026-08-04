В Химках открылась выставка-конкурс «Китай в моем сердце – Россия в моем сердце

4 августа в Химках стартовала выставка-конкурс, объединившая более 250 школ из Подмосковья и Китая. На мероприятии присутствовала делегация из Китайской Народной Республики (КНР), сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
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