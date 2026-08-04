360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 315 подписчиков

В Химках открылась выставка-конкурс «Китай в моем сердце – Россия в моем сердце

В Химках открылась выставка-конкурс «Китай в моем сердце – Россия в моем сердце

4 августа в Химках стартовала выставка-конкурс, объединившая более 250 школ из Подмосковья и Китая. На мероприятии присутствовала делегация из Китайской Народной Республики (КНР), сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии