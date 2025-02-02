Посол РФ: диалога с Данией не может быть из-за ее спонсирования Киева

РИА Новости/Александр Натрускин Диалога между РФ и Данией по вопросам безопасности не может быть в условиях продолжения Копенгагеном спонсирования Киева, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин в интервью ТАСС.
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