Украинские военные лишились беспилотников, чья суммарная стоимость превышает миллион долларов (свыше 80 миллионов рублей).
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