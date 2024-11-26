В России судебные приставы начали масштабную проверку деятельности коллекторов

Территориальные органы службы проверяют коллекторские агентства, банки и МФО.Федеральная служба судебных приставов (ФССП) усилила контроль за коллекторскими агентствами, как сообщает РБК со ссылкой на источники в сфере взыскания.
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