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В России судебные приставы начали масштабную проверку деятельности коллекторов

В России судебные приставы начали масштабную проверку деятельности коллекторов

Территориальные органы службы проверяют коллекторские агентства, банки и МФО.Федеральная служба судебных приставов (ФССП) усилила контроль за коллекторскими агентствами, как сообщает РБК со ссылкой на источники в сфере взыскания.

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