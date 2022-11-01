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Соболенко о 3-сетовой победе над Жабер: «Думала: «Если она хочет выиграть, то пусть проявит себя». Именно поэтому я чуть больше на нее давила»

Седьмая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала победу над Онс Жабер на итоговом турнире WTA в Форт-Уэрте (3:6, 7:6, 7:5).

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