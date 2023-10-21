Олимпийскую чемпионку Резцову похоронят на Троекуровском кладбище

Похороны олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, скончавшейся в минувший четверг на 59-м году жизни, состоятся 24 октября на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего тренера спортсменки Геннадия Раменского.
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