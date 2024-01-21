Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Двое россиян находились на борту упавшего в Афганистане самолета

Двое россиян находились на борту упавшего в Афганистане самолета

Два гражданина России находились на борту гражданского самолета, упавшего в провинции Бадахшан на границе с Таджикистаном в Афганистане.

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Комментарии
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Валера Морозов
История действительно мутная.
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7 час.
Константин Беляев
В Афганском Бадахшане сплошные хребты 4-5 тыс. метров над уровнем моря. Зимой на вершинах -30-40 градусов. Снег по грудь. Пропасти и щели заметены. Выжить очень сложно. Личный опыт.
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6 час.
Надежда
Сейчас Дмитрий Киселев анонсировал инфу об упавшем самолете, нужно послушать, что скажет нового он)
Ответить
6 час.

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