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Закон, порядок, государство

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Артиллеристы-десантники группировки войск «Днепр» уничтожили отделение ВСУ в опорном пункте на правом берегу Днепра

Артиллеристы-десантники группировки войск «Днепр» уничтожили отделение ВСУ в опорном пункте на правом берегу Днепра

Военнослужащие артиллерийского соединения ВДВ нанесли удары из 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» по выявленным разведывательными подразделениями целям на правобережье реки, находящемся под контролем украинских формирований.

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