Аудитория болгарского издания «Факти» высмеяла планы Киева участвовать в сертификации оператора газопровода «Северный поток — Сообщение В Болгарии посмеялись над планом Киева вмешаться в сертификацию «Северного потока-2» появились сначала на Листай.