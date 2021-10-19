Законодатель

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В Болгарии посмеялись над планом Киева вмешаться в сертификацию «Северного потока-2»

Аудитория болгарского издания «Факти» высмеяла планы Киева участвовать в сертификации оператора газопровода «Северный поток — Сообщение В Болгарии посмеялись над планом Киева вмешаться в сертификацию «Северного потока-2» появились сначала на Листай.

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