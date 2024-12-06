Ферстаппен послал Расселла на 3 буквы. Что у них там случилось?

Врд ли кто-то ожидал, что после после завоевания четвертого чемпионского титула в «Формуле-1» развернется новая яркая история с участием гонщика «Ред Булл» – но нет: в преддверии заключительной гонки чемпионата мира нидерландец оказался в центре скандала вместе с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом.