Медведев пригласил экс-лидера Pink Floyd Уотерса выступить перед бойцами СВО

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригласил британского музыканта, сооснователя и экс-лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса выступить с концертами перед участниками специальной военной операции на Украине.
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