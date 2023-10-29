Морена, я начинающий врач терапевт. Я работаю по целевому в поликлинике. Одновременно с этим мне повезло устроиться в частную клинику.
Работая с людьми простыми, бедными, я стал очень раздражителен
Комментарии
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Н
НС
Работая с людьми обеспеченными я испытываю раздражение - какие они злобные,завистливые, жадные и мелочные!!! У них всё есть , но нет одного - чувства что им ДОСТАТОЧНО, душевного покоя и ощущения счастья. Часто бедные старушки-пенсионерки выросшие и пожившие в СССР поражают душевностью,добротой,какой-то целостностью натуры.
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2 д.
Alina Budkina
Автору письма следует обратиться к своему куратору, он приставлен к каждому психотерапевту, а не написывать интернетным психологам.
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2 д.
Natali Климова
Странно, что в людях среднего класса автор не заметил никаких недостатков, что в принципе быть не может. Порочны абсолютно все, но в разной степени. Как можно этого не понимать? С людьми любыми работать трудно, и с богатыми, и с бедными.
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2 д.
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