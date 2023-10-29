Работая с людьми простыми, бедными, я стал очень раздражителен

Н НС Работая с людьми обеспеченными я испытываю раздражение - какие они злобные,завистливые, жадные и мелочные!!! У них всё есть , но нет одного - чувства что им ДОСТАТОЧНО, душевного покоя и ощущения счастья. Часто бедные старушки-пенсионерки выросшие и пожившие в СССР поражают душевностью,добротой,какой-то целостностью натуры.

Alina Budkina Автору письма следует обратиться к своему куратору, он приставлен к каждому психотерапевту, а не написывать интернетным психологам.