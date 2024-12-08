Ольга Торубарова: В выходные дни, как всегда богаты спортивными мероприятиями!

В выходные дни, как всегда богаты спортивными мероприятиями!Одними из ярких мероприятий стали Открытый Чемпионат и Первенство города Симферополя по художественной гимнастике и турнир по художественной гимнастике "Олимпийские надежды'.
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