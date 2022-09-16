В общевойсковой армии ВВО в Приморском крае состоялась тренировка по противодействию терроризму

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, были использованы средства имитации, в том числе: взрывпакеты, дымовые шашки, холостые боеприпасы.
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