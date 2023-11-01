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Член Изборского клуба, профессор РУДН, кикбоксёр. О новом губернаторе Вологодской области

Член Изборского клуба, профессор РУДН, кикбоксёр. О новом губернаторе Вологодской области

Вечером 31 октября Владимир Путин подписал указ об отставке 58-летнего Олега Кувшинникова с должности губернатора Вологодской области.

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