Юрий Ильинов Ничего личного: cтало известно о чудовищном бизнесе шотландских наемников на Украине Лебедев: шотландские наемники на передовой разбирают погибших на органы По данным представителя подполья Сергея Лебедева, в рядах ВСУ действуют шотландские наёмники занимающиеся нелегальным бизнесом, который связан с торговлей человеческими органами. Он сообщил, что эти «солдаты удачи» приехали на Украину, чтобы заработать. Известно, что они передвигаются на специальных машинах, которые представляют из себя полевые крематории. В них наемники разбирают тела украинских солдат на органы. «У них свой бизнес. Они ничего не имеют против русских», цитирует подпольщика ТАСС. По словам Лебедева, в Николаеве местные жители смогли вычислить шотландцев по их одежде. Также в городе присутствуют наемники из Канады и Румынии. Что касается поляков, то их стало значительно меньше, также как французов и англосаксов, отметил подпольщик.

Юрий Ильинов На Западе оценили возможный ответ России на решение США по ракетам Аналитик Кюн: РФ жестко ответит на решение США разместить свои ракеты в ФРГ Аналитик Института исследования проблем мира и безопасности Ульрих Кюн в интервью агентству Reuters заявил, что если США разместят свои дальнобойные ракеты на территории Германии, то Россия жёстко ответить на это решение Вашингтона. По его мнению, Москва вполне может развернуть свои стратегические ракеты, которые будут нацелены на континентальную часть Соединенных Штатов. «С точки зрения России, если вы разместите такого рода оружие в Европе, оно может создать стратегический эффект (угрозу) — для российских командных центров, для политических центров в России, для аэродромов, взлетно-посадочных полос», заявил аналитик. Кюн считает, что размещение американских ракет в Германии не дает США никакого стратегического преимущества. Также по его мнению, Вашингтон своими действиями провоцирует дальнейшую эскалацию, повышая и без того высокую напряжённость между странами.