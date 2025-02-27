Россиянам рассказали, как дешево отдохнуть летом за рубежом

Российские туристические агентства работают по продажам путевок в онлайн-режиме с привязкой к актуальной стоимости доллара и евро, поэтому во время снижения курса американской валюты граждане РФ могут выгодно приобрести себе какой-либо летний тур .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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