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Россиянам рассказали, как дешево отдохнуть летом за рубежом

Россиянам рассказали, как дешево отдохнуть летом за рубежом

Российские туристические агентства работают по продажам путевок в онлайн-режиме с привязкой к актуальной стоимости доллара и евро, поэтому во время снижения курса американской валюты граждане РФ могут выгодно приобрести себе какой-либо летний тур .

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