Гвардейцы одними из первых закончили голосование на референдуме по АЭС

В 6 утра на участке №283, расположенном в столичной воинской части 5573, одним из первых проголосовал заместитель министра внутренних дел РК – главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Ансаган Балтабеков.
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