Лавров опроверг контакты между Россией и США по ДСНВ

Россия приостановила свое участие в ДСНВ, но не вышла из него. Как сообщает корреспондент The Moscow Post, МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия в настоящее время не поддерживает контактов с представителями США по Договору о сокращении вооружений.
Россия приостановила свое участие в ДСНВ, но не вышла из него. Как сообщает корреспондент The Moscow Post, МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия в настоящее время не поддерживает контактов с представителями США по Договору о сокращении вооружений.
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