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Xiaomi продала 190 млн смартфонов и возглавила 14 рынков

Xiaomi продала 190 млн смартфонов и возглавила 14 рынков

Мы уже сообщали о том, что Xiaomi официально опубликовала финансовый отчёт за четвёртый квартал и полный 2021 год, в котором она отчиталась о достижении отличных результатов.

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