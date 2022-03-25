Xiaomi продала 190 млн смартфонов и возглавила 14 рынков

Мы уже сообщали о том, что Xiaomi официально опубликовала финансовый отчёт за четвёртый квартал и полный 2021 год, в котором она отчиталась о достижении отличных результатов.
Популярные статьи
- SpaceX поставила на Украину «тысячи» комплектов для подключения к спутниковому интернету Starlink
- В RuTube будут бороться с фейками и дезинформацией, при этом видео можно будет публиковать без премодерации
- «Но они нормальные машины, они летают». Министра транспорта России о планах S7 Airlines эксплуатировать Ил-86 и Ил-96
Свежие комментарии