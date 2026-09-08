«Спартак» из Костромы после сальто Мохаммади при вбрасывании аута забил 3-й раз за месяц. Сегодня – «Рязани»

«Спартак» из Костромы снова забил гол после кульбита Надера Мохаммади при вбрасывании из аута. На 33-й минуте матча с «Рязанью» в Пути регионов Фонбет Кубка России (2:0, перерыв) защитник перед вводом мяча в игру из аута совершил сальто.