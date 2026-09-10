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"Укоротите бороды". Кадыров раскритиковал религиозную моду молодежи в Чечне

"Укоротите бороды". Кадыров раскритиковал религиозную моду молодежи в Чечне

Глава республики призвал мужчин носить бороды в соответствии с религией, а женщин — не перенимать арабский стиль одежды Рамзан Кадыров, глава Чечни, на совещании с руководителями силового блока республики высказался против превращения отдельных элементов внешнего вида в моду, которая находит отклик у молодежи, пишет ТАСС.

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