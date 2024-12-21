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«Один миллиард минут». Леброн Джеймс спародировал Уилта Чемберлена после обновления рекорда НБА по игровому времени

«Один миллиард минут». Леброн Джеймс спародировал Уилта Чемберлена после обновления рекорда НБА по игровому времени

Форвард «Лейкерс» в четверг вышел на первое место в истории НБА по минутам на площадке. После игры он сфотографировался в раздевалке с табличкой «Один миллиард минут», что отсылает к знаменитому кадру с центровым после его 100-очкового матча.

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