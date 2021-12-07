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Разговор Путина и Байдена: шаг от края пропасти может стать прыжком в неё

Разговор Путина и Байдена: шаг от края пропасти может стать прыжком в неё

Такого накала страстей и ожиданий (увы, по большей части – негативных), как предстоящая виртуальная встреча президентов России и Соединенных Штатов, не вызывало даже, пожалуй, их первое состоявшееся «в реале» рандеву на берегу Женевского озера.

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