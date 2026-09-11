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Снег идёт двести лет: почему «Метель» Ференца Листа звучит современно

Снег идёт двести лет: почему «Метель» Ференца Листа звучит современно

Музыка прошлого не стареет, а меняет адресата. В «Истории одной композиции» музыковед Ксеня Яснюк — о «Метели» венгерского композитора Ференца Листа из цикла «Трансцендентные этюды».

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