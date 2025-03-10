Пермский тракт завалило снегом

Госавтоинспекция Свердловской области обратилась к водителям с предупреждением о сильных снегопадах. Как сообщили в пресс-службе облГАИ, самая сложная ситуация сейчас в районе Ревды на трассе Пермь – Екатеринбург, видимость осложнена из-за обильного снегопада.