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Почему Армению оставят без российского газа с 15 сентября: плановый ремонт или политический сигнал

С 15 сентября 2026 года «Газпром» приостановит поставки газа в Армению на период до 25 сентября. Официальная причина — планово-профилактические работы на газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье» на территории Российской Федерации.

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