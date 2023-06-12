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Гагин: ВСУ сконцентрировали войска для удара на Донецком направлении

Гагин: ВСУ сконцентрировали войска для удара на Донецком направлении

Нацистские формирования киевского режима концентрируют собственные подразделения на Угледарском и Авдееском участках линии боевого соприкосновения с возможностью атаки на указанных участках.

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