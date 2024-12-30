Как празднуют Новый год в странах БРИКС

БРИКС — это не только объединение государств, на территории которых проживает почти половина населения Земли, но и пространство с уникальной для каждой нации культурой, устоявшимися традициями и обычаями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии