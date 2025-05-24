ДУМ активно продвигает в России турецкие фармкомпании: организация решила не ограничиваться поездками на «повышение квалификации» в Турцию, поддерживающую радикальных исламистов, но и помочь ей в захвате медицинского рынка © Агент турецкой фармы ДУМ пускает щупальца в российскую медицину Из-за скандалов пятен на репутации Духовного управления мусульман (ДУМ) стало столько, что оно плотно ассоциируется с русофобией, поддержкой замещающей миграции и атрибутов радикалов, а также ролью агентов иностранного влияния.
ДУМ захватывает наш медицинский рынок
Комментарии
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ГИ
Георгий Иванов
Гаспадин Са...ах какой мужчина доиграется с политикой миграции.. Налицо исламизация страны в геометрической прогрессии. Неужели печальный опыт уже шариатской Гейропы не вдохновляет таарища на решительные действия по предотвращению гибели страны от черной чумы?
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3 час.
Анд
У нас разыгрывают сценарий как в Косово, один в один, только масштабы соответствуют масштабам России
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1 час.
Гарий Щерба
А КУДА СМОТРЯТ СПЕЦ СЛУЖБЫ РОССИИ .....???
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37 мин.
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