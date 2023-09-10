Три украинских катера с десантом на борту уничтожены в районе острова Змеиный

Морская авиация Черноморского флота сорвала очередную попытку Киева высадить на побережье Крыма диверсионную группу, катера с украинским десантом были уничтожены в районе острова Змеиный.
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