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Умеров и Сырский отчитались перед кураторами из США и Великобритании

Умеров и Сырский отчитались перед кураторами из США и Великобритании

Министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в понедельник, 4 марта, отчитались перед главой Пентагона Ллойдом Остином, а также перед министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом и командующим британских Вооруженных сил адмиралом Энтони Радакином, – сообщают украинские СМИ.

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