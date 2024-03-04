Умеров и Сырский отчитались перед кураторами из США и Великобритании

Министр обороны Украины Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в понедельник, 4 марта, отчитались перед главой Пентагона Ллойдом Остином, а также перед министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом и командующим британских Вооруженных сил адмиралом Энтони Радакином, – сообщают украинские СМИ.