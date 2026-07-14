В Башкирии рассказали об атаке БПЛА на Салаватский нефтехимический комплекс

Массированная атака на Салаватский НХК отражена. Пострадавших нет, основные объекты не повреждены. Глава Башкирии Радий Хабиров провел заседание оперштаба в Салавате, посвященное последствиям массированной атаки беспилотников на Салаватский нефтехимический комплекс.
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