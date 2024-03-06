СМИ сообщили об участии украинских военных в столкновениях в Судане

Global Look Press/Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine Президент Украины Владимир Зеленский в 2023 году отправил украинских военнослужащих в Судан для участия в конфликте между председателем Суверенного совета страны Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой Сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало.