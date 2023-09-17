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Фанаты «Тоттенхэма» оскорбляли вратаря «Шеффилда» Фодерингэма на почве расизма и угрожали его семье. Клуб осудил их: «Примем самые решительные меры»

Фанаты «Тоттенхэма» оскорбляли вратаря «Шеффилда» Фодерингэма на почве расизма и угрожали его семье. Клуб осудил их: «Примем самые решительные меры»

«Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над «Шеффилдом» со счетом 2:1 в 5-м туре АПЛ. После матча вратарь гостей Уэсли Фодерингэм заявил, что подвергся оскорблениям со стороны фанатов.

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