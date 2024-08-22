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Клинтон высмеял Трампа за слова об уважении России во время его президентства

Клинтон высмеял Трампа за слова об уважении России во время его президентства

Бывший президент США Билл Клинтон, выступая перед участниками общенационального съезда демократов, публично высмеял кандидата на пост президента от республиканцев Дональда Трампа за слова о том, что при его администрации страна пользовалась уважением со стороны России и Северной Кореи.

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